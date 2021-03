700 pamilya lumikas sa Maguindao clan war

Nasa 700 pamilya o 3,500 indibiduwal sa Talitay, Maguindanao ang lumikas dahil sa nagaganap na bakbakan ng dalawang angkan sa lugar.

Ayon kay Lt. Col. John Paul Baldomar, spokesperson ng 6th Infantry Division, mula sa mga Brgy. Pageda at Gadingan ang mga apektadong residente.

Tinukoy ng opisyal ang dalawang angkan na mula kay Talitay Mayor Montasir Sabal laban sa pamilya ng Watamama-Amiril.

Nagsimula umano ito nitong Marso 22, nang diumano’y paputukan at mapatay ng mga tauhan ng alkalde ang 16-anyos na kapamilya ng Watamama at isa pang residente na nangisda sa lugar.

Isang pang biktima na nakaligtas sa insidente ang tinuro ang mga tauhan ni Sabal na nasa likod ng pamamaril.

“The Watamama-Amiril families reportedly have relatives connected with the MILF, reigniting a long family feud against the Sabals that was already settled,” sabi pa ni Baldomar.

Habang sinusulat ito, wala pang komentong nilalabas ang alkalde hinggil sa insidente.

Sabi pa ni Baldomar, “We are just waiting for the go-signal of the joint security team for us to intervene.” (PNA)