70 anyos na, nanganak pa!

KUNG ang ibang lola ay abala na sa pag-aalaga sa apo, sa India ay nagsilang pa ang 70-anyos na senior citizen ng panganay niyang anak.

Sa loob ng 45-taon ay pilit nang bumubuo ng anak sina Jivuben Valabhai Rabari at kanyang asawa.

Ilang taon lang ang nakakalipas nang makipag-usap si Gng. Rabari, isang milk farmer sa Gujarat, sa isang gynecologist kaugnay sa posibilidad na subukan ang IVF treatment para magkaanak.

Ilan na rin ang natulungan ng hiniritan nitong doktor na si Dr. Naresh Bhanushali, para mabuntis ang mga babae.

Pero sa kabila ng pagtutol ng mga kaanak at ilang eksperto na wag nang gawin dahil sa edad niya, ay itinuloy pa rin ni Jivuben ang balak.

“I explained that those family members were all between 45-50 years old so IVF treatment was possible. I tried to give her negative counseling, explaining the risks that she may even lose her life, but she was so emotional that I eventually gave in,” kuwento ni Dr. Bhanushali kung saan napilitan itong pagbigyan lalo na nang sabihan siyang “Even if I die, I will be happy that at least I tried to have a child.”

Matinding challenge ito kay Bhanushali dahil si Gng. Rabari ay post-menopausal na ng 20 taon.

Binigyan muna siya ng hormone treatments para sa menstruation saka pinalawak ang uterus at naglagay ng single embryo gamit ang IVF. At sa tulong ng sensiya at `himala’ ay natupad ang pangarap ni Mommy Jivuben na magkaanak. (Kiko Cueto)