70.8M Pinoy bakunado kontra COVID

Lagpas 70.8 milyong indibidwal ang fully-vaccinated na laban sa COVID-19 ayon sa National Vaccination Operations Center (NVOC) nitong Sabado.

Batay sa huling datos na isinapubliko nila, 15,017,716 ang nakatanggap ng unang booster shot.

Nabigyan na rin ng booster doses ang 801 katao na nasa edad 12-17 anyos.

“As provided for in [Department of Health] DM No. 2022-0263, the roll-out of the first booster/third dose for all adolescents ages 12 to 17 may proceed as soon as the Local Vaccination Operations Centers (LVOCs), implementing units, and vaccination sites/teams are ready,” ani NVOC.

Dagdag pa ng NVOC, ang Cagayan Valley Region ang may pinakamataas na porsiyento ng fully-vaccinated na A2 priority group (92.8%) na sinundan ng Cordillera Administrative Region (90.7%). (Ansherina Jazul)