7 timbog sa pamemeke, pagbebenta ng IATF pass

Pito katao ang dinakma sa isinagawang pagsalakay ng mga tauhan ng Manila Police District-Police Station 4 sa pagawaan ng mga pekeng identification card ng Department of Trade and Industry Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (DTI-IATF) ID, kamakalawa ng hapon sa Recto, Avenue, Maynila.

Nabatid kay PLt Col John Guiagi, station commander ng MPD-PS 4, isinasailalim pa sa imbestigasyon ang mga suspek na naaktuhang nag-iimprenta ng mga pekeng DTI-IATF ID.

Kabilang sa naaresto si Johnny Perez Jr., computer artist, 32, at taga-1697 LRC Compound, CM Recto Sta. Cruz, Maynila at anim na iba pang sangkot sa pag-iimprenta at manupaktura ng pekeng ID.

Pasado ala-1:00 ng hapon nang salakayin ng mga tauhan ni Guiagi ang ilang establisimiyento matapos makatanggap ng report na nag-iimprenta ng mga pekeng ID ng IATF.

Ibinebenta umano ng tig-P350 ang mga ito na ginagawa sa Recto University.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code (Falsification by private individual and use of Falsified Documents in relation to Bayanihan to Heal as One Act) ang mga suspek. (Juliet de Loza-Cudia)