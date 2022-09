7-Stag Big Event Derby ni JP Dragon Jr sakalam

PANGLIMANG kampeonato ang target ni Ka Rex Cayanong kaya naman lalahukan nito ang “7-Stag Big Event Birthday Derby JP Dragon Jr” na bibitawan sa ruweda ng Manila Arena bukas (Setyembre 17/Sabado).

Makikipagtambalan si Cayanong kay JP Yamamoto sa event na may pot money na P220,000 at minimum bet na P220,000 rin para harapin ang mga tigasing cockers at breeders sa Pilipinas.

Gamit ang entry name na ‘JP Yamamoto/Sabong On Air’, ang ibang bigtime na kasali sa pa-derby ni JP Dragon ay sina Charlie “Atong” Ang, Edwin Tose, Patrick Antonio, Cholo Violago, Cong. Sonny Lagon, Eddie Bong Plaza at Gerry Ramos.

Ngayong araw ang pasahan ng timbang ng manok at ang makakasali lamang ay may timbang na 1.7kgs hanggang 2.150kgs at WPC Local-banded, hindi puwede ang mga hennies o binabae.

Para sa ibang detalye makipag-ugnayan kay Marie (09173227432) at para sa pasahan ng entries ay kina Nelia (09150964131/09636332134), Paula (09638900723), Jocyl (09451491719), Shamela (09663351576) at Angela (09516685290).

Ang ibang puwedeng makatapat ng ‘JP Yamamoto/Sabong On Air’ ay sina Toto Sevilla, RJ Mea, Kap RR Lacson, Eric Dela Rosa at ‘SuperGee’ ni Eddie Gonzalez.

Nasa mahigit 40 entries ang nagsaad ng pagsali kaya naman tiyak na masisiyahan ang mga magtatrabisya sa loob ng sabungan. (Elech Dawa)