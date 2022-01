7 siyudad sirit COVID; NCR bumagal

Sumisirit umano ang kaso ng COVID sa ilang highly urbanized cities (HUCs) sa kabila nang pagbagal sa mga bagong kaso ng impeksiyon sa National Capital Region (NCR) at mga karatig lalawigan.

“While growth rates have slowed in NCR Plus, they are still accelerating in many HUCs outside NCR Plus,” ayon kay OCTA Research Group fellow Guido David sa kanyang Twitter post.

Sinabi ni David, ang Metro Manila ay nakapagrehistro lamang ng 10 percent one-week growth rate ng mga kaso mula Enero 12 hanggang 18.

Ang reproduction number ng mga bagong impeksiyon sa isang positibong kaso ay bumaba mula 2.67 mula Enero 16 sa 2.07 noong Enero 18.

Gayunman, mas mataas umano ang mga kaso sa Tacloban na may growth rate na 469%; Cebu City, 378%; Davao City, 305%; Iloilo City, 281%; Zamboanga City, 235%; Baguio City, 269%; at Cagayan de Oro na 261%.

Kaugnay nito, sinabi ni David na ang aktuwal na bagong kaso ng COVID-19 ay maaring anim hanggang 15 beses na mas mataas sa opisyal na bilang na iniuulat ng Department of Health. (Juliet de Loza-Cudia)