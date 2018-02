7 sasakyan, talyer, bahay natupok sa 1 oras na sunog

Tinupok ng apoy ang isang bahay, talyer at pitong sasakyan sa isang oras na naganap na sunog sa Barangay Tabacalera sa Bayan ng Pateros kahapon ng madaling-araw.

Batay sa imbestigasyon ng Pateros Bureau Fire Protection (BFP) bandang alas-tres ng madaling-araw nang magsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay na gawa sa light material sa D. Salonga St. Brgy. Tabacalera sa Bayan ng ­Pateros.

Ayon kay F03 Anthony Faustino ng Pateros BFP, mabilis na kumalat ang apoy at maging ang katabing talyer ay naapektuhan din at nasunog ang dalawang motorsiklo, dalawang SUV at tatlong kotse.

Hindi na mapapakinabangan ang pitong sasakyan dahil sa sunog na sunog na ang mga ito.

Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at dakong alas-kuwatro ng madaling-araw nang ideklarang fire out.

Sinabi pa ni P03 Faustino, hindi pa nila tukoy kung saan nagsimula ang sunog, ma­ging ang may-ari ng bahay, at ito ay patuloy na nagsasagawa ng imbestigasyon.

Pahayag naman ng ilang residente na may nag-iinuman umano sa gilid ng bahay at posibleng may nagtapon ng sigarilyo.

Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente at inaalam pa ang kabuuang halaga ng ari-arian na tinupok ng apoy.