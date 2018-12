7 sa 10 ka mga kabataang Pinoy walay plano sa kinabuhi

Subay sa gihimong pagtuon sa usa ka volunteer organization sa nasud, gibanabana nga moabot sa 70 porsyento sa kabataang Pinoy walay plano o damgo sa kinabuhi.

Siyam ka tuig nga gisusi sa founder sa Dream Project PH nga si Prim Paypon ang maong study, ilang giadto ang 54 ka probinsya aron interbiyohon ang moabot sa 614 ka teenager.

Ug subay sa ilang nakita, kadaghanan sa kabataan wala mangandoy tungod kay kulang ang ilang suporta nga nadawat hinungdan nga nawagtangan silag kumpiyansa sa kaugalingon.

“It turns out that discouraging words from others was the most common reason behind the phenomenon, followed by the lack of self-esteem, lack of passion, lack of opportunity, and lastly poverty,” matud sa website nga Tech Shake.

Plano karon sa Dream Project PH nga adunay kampaniya nga tawgon ug ‘The Magic of Dreams’ nga nakasentro sa mga kababayenhan aton maenganyo kini nga adunay plano sa kinabuhi sa paggamit ug mga planner.