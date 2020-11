7 ruta pa-Western Visayas binuksan

Nagbukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ng dagdag na ruta para sa mahigit 200 provincial bus patungo at mula sa Metro Manila at Western Visayas.

Ayon sa LTFRB, pitong provincial bus route ang binuksan noong Miyerkoles sakop ang kabuuang 221 unit.

Sa ngayon ay 680 na provincial bus unit na ang pinayagang magbalik-pasada sa may 27 ruta sa bansa.

Samantala, itinalaga ang Sta. Rosa Integrated Terminal sa Laguna bilang endpoint para sa mga bus na manggagaling sa Kalibo at Malay sa Aklan; San Jose, Antique; Roxas City, Capiz; Estancia, Iloilo City, at Miag-ao sa Iloilo. (IS)