7 pumiyok sa PhilHealth scam nilaglag ng Ombudsman

Binasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong kriminal at administratibong isinampa ng ilang empleyado sa 11 opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) taong 2019.

Ayon sa Ombudsman, ibinasura ang mga kaso laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng PhilHealth dahil sa kakulangan ng ebidensiya na magpapatunay na guilty ang mga ito sa abuse of authority pati na sa graft at corruption.

Inabsuwelto sa mga kaso sina Roy Ferrer, Celestina Ma. Jude dela Serna, Ruben John Basa, Dennis Mas, Shirley Domingo, Rodolfo del Rosario Jr., Raul Dominic Badilla, Israel Pargas, Angelito Grande, Lawrence Mijares at Leila Tuazon.

Nauna nang sinuspinde ni Ombudsman Samuel Martires ang mga opisyal noong Agosto 2020 matapos akusahan ng pagsasampa ng mga “baseless” administrative case laban sa pitong empleyado nila mula 2017 hanggang 2019.

Ayon sa pitong empleyado, ginawa ang mga ito sa “purpose of oppressing and harassing them.”

Dagdag nila, sinailalim din sila sa “unwarranted reassignments” nang wala silang pahintulot.

Ginawa raw ito ng mga akusadong opisyal bilang ganti matapos nilang magsampa ng kaso sa ilang miyembro ng PhilHealth Board of Directors sa OMB pati na ang pagtestigo nila sa Kamara sa posibleng katiwalian sa ahensiya. (Issa Santiago/Tina Mendoza)