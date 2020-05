7 pa sa PNP nahawa ng coronavirus

Nakapagtala ng pitong bagong kaso ng coronavirus disease-19 (COVID-19) sa hanay ng Philippine National Police (PNP) .

Ayon kay PNP Health Service (PNPHS) director P/Brig. Gen. Herminio Tadeo Jr., sa kabuuang 105 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa PNP personnel, 17 dito ang gumaling na, 3 ang namatay at 85 ang nasa aktibong kaso na ngayon ay sumasailalim sa health care.

Ang pitong bagong kaso ng nasabing virus PNP 99 isang 45-anyos na babae mula sa Cavite; PNP 100, 31-anyos na babae mula sa Rizal; PNP 101, a 48-anyos na lalaki, Demang, Sagada; PNP 102, 27-anyos na babae, mula Quezon City; PNP 103, 43-anyos na lalaki mula Iloilo; PNP 104, 35-anyos na lalaki ng Laguna; at PNP 105, isang 29-anyos na lalaki, ng Laguna.

Dagdag pa ng PNPHS, mayroong 370 sa kanilang PNP personnel nakategorya sa Probable Persons Under Investigation (Probable PUI) habang nasa 374 personnel ay narekomendang nasa Suspected Person Under Investigation (Suspected PUI).

Samantala, ayon kay PNP Director General Archie Francisco Gamboa, ang mga apektadong tauhan ng PNP ay makakaasa ng full medical attention sa kanilang hanay upang gumaling agad sanhi ng COVID-19.

“The PNP leadership is open to all possible means to mitigate the continued increase of COVID cases among our law enforcers who are the country’s last line of defence in maintaining order amidst our fight against this contagion” ani Gamboa. (Allan Bergonia)