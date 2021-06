7 lugar bantay-sarado sa virus sirit

Pitong komunidad sa Visayas ang nagka­roon ng pagtaas ng mga kaso ng Corona­virus Disease 2019, ayon sa Department of Health (DOH).

Ayon kay DOH Undersecretary Ma. Rosario Vergeire, kasama sa may naitalang pagdami ng kaso ay sa Rehiyon 6 (Iloilo City, Guimaras, Capiz, at Antique), Rehi­yon 7 (Negros Oriental, at Bohol), at Re­hiyon 8 (Tacloban City).

Lahad pa ng health official, karamihan sa mga kaso ng COVID-19 sa mga nasabing lugar ay moderate hanggang high risk.

“Itong Regions 6, 7, and 8 sa Visayas region ay tumataas ang mga kaso at ang nakikita natin ay may specific areas,” la­had ni Vergeire sa isang panayam.

Posible umanong kumalat ang COVID-19 sa mga nasabing lugar dahil sa bagong coronavirus variant o ‘di kaya ay sa pagdami ng mga taong lumalabas ng bahay. (Ray Mark Patriarca)