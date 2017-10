7 kontrata ng Meralco lutong-makaw

Walang bidding process. Pinahaba ang deadline. Ipapasa sa mga consumer ang P902 bil­yong overpriced contracts. Tadtad ng anomalya.

Dahil dito kaya pinaimbestigahan ni Baya­n Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate ang pitong power supply agreement na pinasok ng Meralco sa kanilang mga sister companies.

Binakbakan ng kongresista ang aniya’y maanomalyang power supply agreement sa ipinatawag na joint hearin­g, noong Miyerkules, ng House committees on energy at good government and public accounta­bility kaugnay sa House Resolution No. 566 na inihain ni Zarate para imbestigahan ang tinawag na ‘midnight deals’ ng ERC sa Meralco.

“Doon sa pitong maanomalyang power supply agreements na pinasok ng Meralco sa kanyang mga sister companies, for a total of 3,551 megawatts for the next 20 to 21 years at doon sa hearing naipakita ang accommodation na ginawa ng ERC,” pahayag ni Zarate.

Unang-una, dapat aniyang magkaroon ng competitive selection process simula Nobyembre 6, 2015 na ibig sabihin ay dadaan sa bidding ang lahat ng supply contracts.

“Pero ang ginawa ng ERC despite this deadline of November 6, 2015 pagdating ng March 15, 2016 naglabas sila ng re­solusyon at ini-extend sa April 30, 2016. Gayunpaman, dahil extended ang deadline ang nakapagtataka itong power supply agreements ng Meralco, pito sinubmit on April 20, 2016. Dahil April 29 is a Friday ito yung last day, ito yung deadline talaga dahil April 30 is a Saturday at nakalagay doon sa website ng ERC during that time power supply agreements to be exempted from competitive selection process ay dapat mai-submit at the closing of business hours at 5 o’clock ng April 29,” sabi ng kongresista.

Pero, lumalabas aniya sa nakalipas na tatlong hearing ng joint committee na nagkaroon ng ‘accommodation’ ang ERC sa Meralco.

“Anong implications nito? Bakit kailangang imbestigahan ito? As I have said itong power supply agreements na ito more than half of the requirement ito ng Meralco sa entire franchise n’ya…3,551 (megawatts) at ‘pag hindi ito dumaan sa competitive selection process or bidding process in the next 20 years nakatali na ang mga consumer within the Meralco franchise,” dagdag ni Zarate.

Inamin din aniya ng Meralco na kung ano ang nakatakdang presyo sa kontrata ay hindi talaga iyon ang magiging presyo dahil posibleng tumaas pa ito depende kung magkano ang halaga ng coal at exchange rate ng dollar.

“So hindi ito the last cost for our consumers at in fact, sa kompyutasyon namin papasanin ng mga consumer ng Meralco ang P902B na overprice sa power supply agreements na ito in the next 20 years,” pahayag ni Zarate.





Tiniyak ni Zarate na magpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon at asahan na aniyang may mga mahahalungkat pa silang mga anomalya sa ‘accommodation’ na ginawa ng ERC.

“Kaya nga maging leksyon sana yung nangyaring pagtanggal kay Chairman Jovi (Jose Vicente) Salazar dahil sa mga ginawa niyang kapalpakan sa ERC at we are warning the remaining commissioners of the ERC, ‘yung apat na commissioners that they are not indispensable and at any time ‘pag napatunayan na nagkaroon din ng maanomalyang mga transaksyon dito kami mismo ay nananawagan na sila mismo, umalis na rin sa kanilang posisyon,” babala ni Zarate.

Umapela rin ito sa Office of the Ombudsman na ilagay sa ‘preventive suspension’ ang mga opisyales ng ERC habang nag-iimbestiga pa para hindi mapakialaman ang mga hinihingi nilang mga dokumento.