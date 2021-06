7 kabayo tagisan sa Maiden Race

MAGTATAGISAN ng bilis ang pitong batang kabayo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race ngayong araw sa Metro Turf sa Malvar-Tanauan City, Batangas.

Posibleng magbigay ng atensiyon sa mga karerista ang mga kalahok na sina Pass Your Papers at Safe In The West sa event na may distansiyang 1,200 meters at suportado ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM).

May added prize na P10,000 sa unang kabayong tatawid sa meta, rerendahan ni veteran jockey Dan Camanero si Pass Your Papers habang si class A rider Mark Angelo Alvarez ang gagabay kay Safe In The West.

“Magandang laban mga ‘yan, may husay ang mga ‘yan,” patungkol ni veteran karerista Willy Pilapil.

Ang ibang kalahok ay sina Potential, Majestic Star, My Anime, Margretta at Bocaue Boss.

Samantala, walong karera ang inihanda ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Huwebes at inaasahang masisiyahan ang mga karerista sa lineup ng karera. (Elech Dawa)