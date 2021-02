7 dedo sa Nigeria plane crash

Hindi bababa sa 7 katao ang nasawi sa pagbagsak ng Nigerian military plane crash nitong Linggo.

Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng Air Force ng Nigeria na si Air Vice Marshal Ibikunle Daramola sa isang tweet.

“This is to confirm that a Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft crashed while returning to the Abuja Airport after reporting engine failure enroute Minna. First responders are at the scene. Sadly, all 7 personnel on board died in the crash,” aniya.

Sa inisyal na ulat, nagkaroon umano ng engine failure ang eroplano bago mag-crash habang papalapit sa Abuja airport. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente.