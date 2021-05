6K pang contact tracer ikakalat

Nagkasundo ang tatlong tanggapan ng gobyerno na kumuha ng karagdagan pang contact tracer sa ilalim ng Tulong Panghanapbuhay para sa ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) program.

Inihayag ni Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III na lumagda na sila sa isang kasunduan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) at sa Metropolitan Manila Development Authority (MMFA) para sa pagkuha ng 6,000 pang mga contact tracer na ikakalat sa bansa.

Ayon kay Bello, nasa P280,714,644 pondo ang gagamitin mula sa 2021 General Appropriations Act para kumuha ng karagdagang mga contact tracer.

Matatandaang una nang ipinahayag ng DOLE na puwedeng gamitin ang TUPAD program para madagdagan ang bilang ng mga contact tracer na tutulong sa mga local government unit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa.