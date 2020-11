6K nawalan ng bahay sa bagyo

Aabot sa 6,000 na residente ng lalawigan ng Albay ang nawalan ng tirahan dahil sa pananalasa ng Super Typoon Rolly, ayon kay Albay Governor Al Francis Bichara kahapon.

“There are about maybe 6,000 homeless because their houses were totally damaged along the coastline, along riverbanks,” pahayag ni Bichara sa isang panayam.

“Until now, some of the houses are still submerged and they have to stay in evacuation centers,” dagdag niya.

Samantala, wala pa ring kuryente sa buong lalawigan dahil sa tinamong grabeng pinsala sa mga transmission tower, na ayon sa abiso ng Albay Power and Energy Corporation, posibleng abutin pa ng dalawang buwan ang pagkukumpuni ng mga nasirang poste at linya ng kuryente sa lalawigan.

Sa ngayon, ayon pa kay Bichara, unti-unti nang humuhupa ang tubig-baha sa ilang mga bayan. (Edwin Balasa)