6K informal settler sa San Juan bibigyan ng pabahay

Sinimulan na ang konstruksyon ng 22-storey building housing project ng San Juan City government sa Barangay St. Joseph para sa mahigit 6,000 pa­milyang informal settlers ng lungsod.

Una nang naganap ang memorandum of agreement (MOA) para sa high-rise housing project sa pagitan nina San Juan Mayor Francis Zamora, San Juan Rep. Ronaldo Zamora at National Housing Authority (NHA) General Ma­nager Marcelino Escalada Jr.

Ang condominium ay pinaglaanan ng pondong P1 bilyon at itatayo sa 1,850-square meter property na pag-aari ng city government. Ito ay magkakaroon ng 396 housing units na may laking 39-square meters per unit at la­lagyan ng 10 commercial spaces at multi-purpose hall.

Ang 22-storey buil­ding high-rise housing project ay pinondohan ng NHA at nakatakdang matapos sa taong 2022.

Nilinaw ni Ma­yor Zamora na ito ang kauna-unahang socia­lized high rise ng public housing project ng San Juan para sa informal at formal sectors na maaaring manira­han sa pamamagitan ng rent to own.

“This will be rent-to-own. I’d like to emphasize that this is not free. The homeowners will have to pay amortization, and at the end of 25 years, the unit will be theirs,” ayon sa alkalde.

Paliwanag naman ni Zamora na prayoridad ng naturang proyekto ang mga residenteng naninirahan sa danger zones na kung saan aabot sa 6,000 pamilya ng informal settler ang naitala sa mga Barangay St. Joseph, Barangays Batis at Corazon de Jesus na susunod na lalaanan ng pabahay.

Pinasalamatan naman ni GM Escalada ang mag-amang Zamora na handang magbigay ng proyekto para sa kapakanan ng mga walang tahanan na re­sidente ng San Juan. (Vick Aquino)