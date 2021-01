670K taga-Taguig una sa vaccine program

Target ng lokal na pamunuan ng Taguig City na unang mabakunahan ang aabot sa 670,000 residente para sa kanilang vaccine program laban sa COVID-19 ayon kay Mayor Lino Cayetano.

Sa ginawang pagbisita ng CODE Team kahapon sa vaccination hub sa Lakeshore Mega Complex sa Lower Bicutan, ipinaliwanag ni Cayetano na mayroong kabuuang 1,029,127 residente ang lungsod ng Taguig subalit sa ngayon ay 670,000 lang muna ang maaring mabakunahan dahil sa age consideration.

“Ang computation ho namin nasa 670,000 ‘yung above 16-years-old. Sa ngayon ho kasi ‘yung bakuna na available sa merkado, 16 and above or 18 and above ‘yung puwede. Pero we are assured naman by the experts na ‘yung 18 and below, pinag-aaralan ngayon paano sila mababakunahan,” paliwanag ng alcalde. (Edwin Balasa)