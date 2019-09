65 convict sumuko sa ultimatum ni Digong

Umaabot na sa 65 ang kabuuang bilang ng mga pinalayang preso sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance (GCTA), ang boluntaryong sumuko na sa iba’t ibang presinto sa buong bansa.

Ito’y matapos na bawiin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang pagpapalaya ng Bureau of Corrections (Bucor) sa mahigit 1,900 high profile inmates alinsunod sa GCTA, makaraang lumutang at maging kontrobersiya ang nabulilyasong maagang paglaya sana ng convicted rapist at murderer na si dating Calauan, Laguna mayor Antonio Sanchez.

Sa pinakahuling datos ng Philippine National Police (PNP), sa 65 mga boluntaryong sumuko, nanguna rito sa may pinakamaraming kaso ay rape na umabot ng 26, na sinundan naman ng murder na mayroong 19 na kaso.

Nauna nang bumuo ng tracker teams ang PNP para tumugis sa mga napalayang crime convict na ituturing na mga pugante sa sandaling sumuway sa ibinigay na 15 araw na palugit ng Pangulo nitong Setyembre 5.

Inatasan na rin ni PNP Chief General Oscar Albayalde ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) para pangunahan ang pagdakip sa mga pinalayang preso.

Makikipag-ugnayan naman at hihingi ng tulong ang PNP sa Interpol sakaling may mga convict na nakalabas na ng bansa.

“We can always connect with our counterparts in the Interpol. We have what we call Red Notice so that they will be later issued warrants of arrest by the court then we can always provide the concerned country through the Interpol,” paliwanag ni Albayalde.

Nilinaw ni Albayalde na layunin ng pagbawi ng pangulo sa ginawang pagpapalaya sa kanila ng BuCor ay upang rebisahin ang ligalidad ng recomputation sa kanilang sentensya kung talagang qualified sila sa GCTA na siyang ginamit na batayan. (Edwin Balasa)