63 school sa Davao marumi ang tubig

UMAABOT sa 63 paaralan sa Davao City ang walang malinis at sapat na suplay ng tubig.

Ayon kay Gifting Life member Liezel Salera, sa mga 290 public elementary school sa Davao City, nasa 63 pang paaralan ang lubos na nanga­ngailangan ng tulong partikular na sa kalusugan at kalinisan ng mga mag-aaral.

Nilinaw nito na nakuha nila ang data mula sa Department of Education (DepEd) Davao City Division Health Unit kung saan nasa 63 school ang kailangang dapat na tutukan sa liblib at mala­yong lugar sa Paquibato at Marilog District.

Sinabi nito na karamihan sa mga paaralan ay walang water system. Hindi maayos ang suplay at kulang sa tubig.

“Some schools have (access) to water system. However, they are not sufficient. Some buildings only have few faucets available for accessibilities. Some have condemned water­ pipes wherein no water would flow into the faucets. While some have inconsistent water flow,” ayon kay Salera.

Mayroon naman umanong mga deep well o bomba na mabaho naman ang amoy ng tubig at hindi ligtas na inumin.

Kasabay nito ay nakipag-ugnayan na sila sa DepEd para mabuo ang programang ‘Safe Water for Children’. (Vick Aquino)