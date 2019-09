63 ka elementary school sa Davao, walay limpiyo mainum nga tubig

Moabot sa 63 ka tunghaan sa Davao City ang walay limpiyo ug igong supply sa tubig.

Matud kini ni Gifting Life member Liezel Salera, sa 290 public elementary school sa Davao City, anaa sa 63 ka tunghaan ang nagkinahanglan ug tabang ilabi sa sa panglawas ug kalimpiyo sa mga tinun-an.

Giklaro niini nga nakuha nila ang data gikan sa Department of Education (DepEd) Davao City Division Health Unit diin moabot sa 63 ka tunghaan ang kinahanglan nga hatagan ug pagtagad ilabi na naa kini sa layong dapit sa Paquibato ug Marilog District.

Matid niini nga kadaghanan sa mga tunghaan walay water system.

“Some schools have (access) to water system. However, they are not sufficient. Some buildings only have few faucets available for accessibilities. Some have condemned water pipes wherein no water would flow into the faucets. While some have inconsistent water flow,” matud ni Salera.

Aduna hinuoy mga deep well o bomba nga adunay bahu angbtubig ug dili luwas nga imnun. (jess campos)