610 buntis, 236 bata sapol ng HIV

Positibo sa human immunodeficiency virus (HIV) ang 610 buntis at 236 bata na edad 10 taong gulang pababa.

Batay sa nakalap na datos ni Anakalusugan Rep. Mike Defensor, ang 236 bata ay nahawa sa kani-kanilang ina.

“In addition to the 236 children under 10 years old, nine other adolescents aged 10 to 19 years old were also infected via mother-to-child transmission,” sabi ni Defensor vice chairperson ng House Committee on Welfare of Children.

Sa 610 buntis na positibo sa HIV, sinabi ni Defensor na 52% (310 kaso) ang edad 15-24 at 41% (248 kaso) ang 25-34 taong gulang.

Ayon sa World Health Organization mayroong 15-45% na maipasa ng isang ina ang HIV sa kanyang anak lalo na kung hindi ito sumasailalim sa antiretroviral therapy.

Nagbabala si Defensor na tumaas ang bilang ng mga kaso HIV matapos na malimitahan ang panggagamot sa mga nahawa dahil sa COVID-19. Posible umanong pumalo na sa 100,000 ang nahawa ng HIV sa bansa sa kalagitnaan ng 2022.

Nangako naman si Defensor na pag-iibayuhin ang panggagamot sa mga nahawa ng HIV sa Quezon City kapag siya ay nanalong alkalde sa paparating na eleksiyon. (Billy Begas)