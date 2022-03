61 tulak ng droga sa selda tinuga

UMAABOt sa 61 hinihinalang mga tulak ng ilegal na droga ang binitbit patungo sa kulungan sa isinagawang magdamagang buy-bust operation sa magkakahiwalay na lugar sa Cavite.

Sa ulat ng Cavite Police Provincial Police Office, nadakma ang umano’y mga drug pusher sa pitong lungsod at anim na bayan sa Cavite mula sa inilatag nilang magdamagang buy-bust operation sa simula ng alas-5:30 noong Lunes ng umaga hanggang alas-4:07 kahapon ng umaga.

Pinakamarami umanong tulak ang dina­kip sa Bacoor sa bilang na siyam; Imus at Tanza na tig-walo; Trece Martirez, pito; habang tig-lima ang Gen. Trias at Dasmariñas; tig-apat sa bayan ng Rosario; tig-dalawa sa Tagaytay City at General Mariano Alvarez (GMA) at tig-isa sa bayan ng Amadeo, Kawit at Ternate.

Samantala, tinatayang P13,600 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa mga suspek na sina Allan Novelo, 39; Derick Pagandaman, 27; at Arnel Paes, 40 sa isang buy-bust sa Brgy. Maliksi 1, Bacoor City, Cavite. (Gene Adsuara)