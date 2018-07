60M sa DOT ad scam ayaw ibalik ng ‘Bitag’ ni Ben Tulfo

NANINDIGAN si Bitag Media Unlimited chief executive officer Ben Tulfo na malinis ang kanilang konsensiya sa pagkakakuha ng P60 million advertisement ng Department of Tou­rism (DOT) sa kanyang programa sa PTV-4 sa panahon ng panunungkulan dito ng kapatid na si dating Secretary Wanda Tulfo-Teo.

“Tinira ako sa 60-M… isauli ko na raw! Anong isasauli? Maninigil pa nga kami dahil may utang pa sa’min ang principal na PTV-4 dun sa kanilang kli­yente, ang DOT,” paha­yag ni Tulfo sa kanyang Facebook page.

“Kumpleto kami sa kontrata at mga dokumento. Legal ang ginawa namin. Nai-deliver at tinrabaho namin. Gusto niyo ng pruweba? Nandito sa’min sandamakmak na mga video na nai-produce ng PTV-4 na ipinalabas sa Kilos Pronto nationwide, worldwide at sa social media. Patunayan niyo ang sinasabi niyong conflict of interest sa hukuman!” pahayag pa nito.

Nanindigan pa si Tulfo na hindi isasauli ang naturang halaga.

“Sa mga nagsasabing isauli ang pera at hinihintay daw ang 60-M, mamuti na mga mata niyo! Wala kaming isasauli! Sa mga nagsasabing ilegal at na­ngulimbat kami, e’di sampahan niyo kami ng kaso, tutal nandyan­ naman ang COA at Ombudsman!,” sabi ni Tulfo.

Ipinagdiinan din nito na ang hinahabol sa kanila na P60 mil­yon ay wala para sa kanila dahil mas malaki pa anya ang kinita nila noong nakaraang taon sa ibang advertiser. Sa katunayan anya may utang pa sa Bitag ang PTV-4 na hindi nito binanggit kung magkano.

Nagbabayad din umano ng buwis ang kanyang kompanya na umaabot ng hundred millions kaya kung binayaran man sila sa isang ad contract ng DOT ay tama lamang ito dahil mayroon silang serbisyong ibinigay.

“If we were paid, that was for services rendered. If services are rendered, payment must be made. It’s that simple. Was it legal? Yes,” giit pa ni Tulfo.