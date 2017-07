6,000 pulis ipapakalat sa SONA

Nasa mahigit 6,000 miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang ipakakalat sa pali­gid ng Batasan Pambansa sa darating na ikala­wang State of the Nation Address (SONA) ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulyo 24, 2017.

Ayon kay QCPD District Director Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, ipoposte ang mga pulis sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Batasan Pambansa. Tini­yak nito na ipapatupad ng kanyang mga tauhan ang maximum tole­rance sa magaganap na rally ng iba’t ibang militanteng grupo at cause o­riented groups upang mapanati­li ang peace and order sa panahon ng SONA ng chief executive.

Sinabi ni Eleazar na manggagagaling ang mga pulis na itatalaga sa SONA mula sa Northern Police District (NPD), Eastern Police District (EPD), Southern Police District (SPD) at Quezon City Police District (QCPD).

Sa isang dialogue sa Quezon City Sports Club kahapon sa pagitan ng mga pulis, lider ng mga raliyista at cause orien­ted groups, sinabi ni Eleazar na walang magaganap na dispersal o pagbuwag sa hanay ng mga raliyista at lider nito kung susundin ng mga ito ang napagkasunduan sa pagitan ng mga pulis at raliyista sa itinakdang lugar ng pagdadausan ng kanilang kilos protesta.