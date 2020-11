600 namalimos na tsuper inayudahan

Tumanggap ng tulong ang nasa 600 jeepney driver sa Caloocan City na namamalimos sa mga lansangan.

Mismong sina Senador Bong Go at Mayor Oscar Malapitan ang nag-abot ng mga relief goods, face mask, at face shield sa mga tsuper, at 18 operator. Tiniyak ni Go na makakakuha din sila ng financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development na matagal nang inasam ng mga tsuper.

Namigay din si Go ng 25 bisikleta at 25 tablet sa mga piling jeepney driver, na simula nang ipatupad ang mahigpit na quarantine noong Marso ay hindi pa nakakabiyahe. (Orlan Linde)