60 points ni Lillard tinalbos ng Brooklyn

KAHIT ang career-game ni Damian Lillard, hindi nai­salba ang Portland laban sa Brooklyn.

Tumabo si Lillard ng career-best 60 points, pero kinapos pa rin ang Trail Blazers sa Nets 119-115 Biyernes ng gabi. Mailap pa ang unang home win ng Portland.

Sapaw si Lillard sa 34 points ni Spencer Dinwiddie at 33 ni Kyrie Irving sa Nets.

“He got 60, but luckily for us he would have needed­ 65,” ani Dinwiddie.

Nilista rin ni Lillard ang franchise record sa highest-scoring game ng season.

Sinalansan niya ang puntos mula sa 19 of 33 shooting, 7 for 16 sa 3-point range at perpek­tong 15 of 15 sa free throws.

Kulang na lang ay itali ng Nets sa poste ng basket si Lillard para mapigil.

“We tried zone, box-and-one, we tried blitz, we threw the kitchen­ sink at him,” ani Nets coach Kenny Atkinson. “He just kept making incredible shots.”

Nakipagsabayan si ­Irving sa guard matchup. May 9 points siya sa fourth quarter, ibinaon ang tira na nagbigay sa Nets ng 117-112 lead 17.8 seconds na lang.

“It’s fine,” wika ni Lillard sa kanyang 60-point performance na hindi nagresulta sa panalo. “It’s whatever. Anytime you set records it’s obviously good. I guess it’s not as fun losing.” (VE)