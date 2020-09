60 day extension sa loan kasado na – BSP

Hindi na i-eextend pa ang ibinigay na one-time moratorium sa pagbabayad ng mga utang sa ilalim ng Bayanihan to Recover One Act o Bayanihan 2.

Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas governor Benjamin Diokno, pinapatupad na ang iniutos na 60-day moratorium sa pagbababayad ng utang simula nang naging epektibo ang batas.

“I think it has started because the Bayanihan Law, as far as I know is self-executory,” sabi ni Diokno sa interview sa ANC.

Ani Diokno, ang moratorium ay para sa lahat ng mga utang ng isang tao o kompanya. Halimbawa, kung ang tao ay may car loan, salary loan, at housing loan, lahat yun ay makikinabang sa moratorium.

Paliwanag ni Diokno, 60 days ang binibigay na grace period sa ilalim ng batas, mas mahaba kaysa sa 30 days na inirekomenda ng BSP.(Eileen Mencias)