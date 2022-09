‘6 years na kami’ Janice nilantad ‘dyowang’ Koreano

Shook si Janice de Belen na nanalo siyang best actress sa International Film Festival Manhattan Autumn para sa pelikulang ‘Sugat sa Dugo’ na prodyus, konsepto ng beauty expert na si Bambbi Fuentes.

“I enjoyed doing cameo. At nanalo pa ako ng international awards. Tinanong ko si Bambbi, bakit ako nanalo. Pero, ‘yun nga, nanalo ako. Kaya lang ang feeling ko, baka ang taas ng expectations nila sa akin, at may pressure tuloy,” sabi ni Janice.

Nanay nina Khai Flores, Shira Mae Tweg, ang role ni Janice sa ‘Sugat sa Dugo’ na base sa kuwento ay tila naging ‘pabaya’ sa kanyang mga anak, pero gustong bumawi.

Ang ‘Sugat sa Dugo’ ay kuwento ng taong biktima ng AIDS. At kung paano niya ito nalampasan.

“Sabi ko na lang, ayoko na magpa-pressure, basta do your best na lang,” saad pa ni Janice.

Wala namang kuwestiyon na kahit cameo role lang si Janice, binibigay talaga niya ang lahat, at nabibigyan talaga niya ng hustisya. Pero kaaliw nga si Janice, dahil siya mismo ang nagsasabi na hindi siya masyadong bilib sa lahat ng performance niya. Ayaw niyang magyabang, at hindi nga niya basta-basta tinatanggap ang mga papuri na mahusay nga siyang aktres.

“Ayokong sabihin `yon. Siguro. Hindi ko alam?” nahihiyang saad pa ni Janice.

Well, puro baguhan nga ang mga kasama ni Janice sa ‘Sugat sa Dugo’. Mga baguhan, batang artista, na ngayon pa lang talaga humarap, umarte sa kamera.

“Galing din ako sa pagiging pangit ang acting. Nanggaling din ako sa pagiging, oh my God, first ever job ko, ang kaeksena ko si Lito Anzures, the title was ‘Ulila’, ang direktor naming si Mario O’Hara. Wala namang nagsabi sa akin na umiyak ng totoong luha. So akala ko, iiyak lang ako, nguyngoy lang ako. Eh, 9-years old lang ako Lumabas si Direk, nagmumura. Sabi, iiyak ba `yan o hindi?

“Napaiyak na ako. So, take 2, umiyak na ako. Sabi niya sa akin, ‘puwede ka naman palang umiyak’,” kuwento ni Janice.

Kaya raw lahat ng mga nakakaeksena niyang mga baguhan, sinisiguro niya na sinusuportahan talaga niya.

“Pag napi-feel ko pag nai-intimidate sila. Pag alam ko, lalo na pag sobrang hirap ng eksena, I try to make them feel comfortable. Kasi pag hindi sila nakaarte, mahihirapan din ako.

“Sinasabi ko sa kanila, ‘okey lang ‘yan, ‘wag kang nerbiyosin. But I can only say those things, but everything else is in their hands,” sabi ni Janice.

“Ako rin ang mahihirapan kung hindi ko sila tutulungan. Magsa-suffer rin ako.”

Anyway, kaaliw kausap si Janice, na ni-reveal nga niya na may boyfriend siyang guwapong Korean, at anim na taon na raw sila. Ang ex-boyfriend daw niya ay Korean din, pero `yun nga, nag-break na sila.

“Yes, break na kami ni Lee Min-ho!” walang kagatol-gatol na sabi ni Janice.

“Kay Song Joong-ki na ako!” sabi ni Janice, sabay pakita ng cellphone niya na ang wallpaper ay ang Korean actor, na nagbida nga sa ‘Vincenzo’.

“Para pag nag-ring ang fone ko, siya ang nakikita ko!” kinikilig na chika pa ni Janice.

So, bakit sila nag-break ni Lee Min-ho, at bakit naging si Song Joong-ki na ang dyowa niya?

“Mas gusto ko na siya, eh! Siya ang boyfriend ko. Ang cute talaga niya!” sabi pa ni Janice.

Una nga niyang napanood si Song Joong-ki sa ‘Descendant of the Sun’, at mula noon ay minahal na raw niya ito.

“Nasa post ko `yon sa Instagram, na pinost ko talaga na mahal ko na siya! Hahahaha!” natatawang chika ni Janice.

“Love ko pa rin naman si Lee Min-ho, pero iba na ngayon, medyo matagal na kami ni Song Joong-ki. Hahahaha!” tawang-tawang chika pa rin ni Janice.

“Nagpupunta talaga ako sa Korea noon, at nagpapa-picture ako sa mga standee niya. Kaya noong nag-asawa siya, I was devastated! Buong araw mainit ang ulo ko. Mga anak ko, ‘Ma are you okey?’ Nakakatawa!

“Pero noong naghiwalay, silently, natuwa ako! Hahahaha!

“Akala mo naman may chance ako. Hahahaha!” tawang-tawang pahayag pa rin ni Janice.

So, again, ilang taon na ang ‘relasyon’ nila ni Song Joong-ki?

“Matagal na kami. Anim na taon na! Hahahaha!” sabi na lang ni Janice.

Kaloka, di ba? Pero sabi nga ni Janice, kuntento na siya sa paghanga niya sa mga Korean aktor na ito, at hindi raw niya nami-miss ang magka-boyfriend.