6 toneladang cocaine nasabat ng US Coast Guard

Tinatayang 12,000 pounds ng cocaine ang nasamsam ng US Coast Guard sa 80 araw na pagpapatrolya sa Pacific Ocean.

Ang anim na toneladang cocaine ay nagkakahalaga ng $206 milyon.

Anim na smuggling vessel ang nasakote ng Coast Guard cutter Campbell sa 80 araw na pagpapatrolya sa ­bahagi ng Eastern Pacific at Caribbean Sea.

Dumaong sa pantalan ng Kittery, Maine nitong Biyernes ang Campbell matapos ang matagumpay na operasyon.

Ipinagmalaki ni Cmdr. Mark Mc Donnel, commanding officer ng Campbell, ang 100 crew ng barko.

Bukod sa Campbell, isa pang cutter ng US Coast Guard ang ­nakahuli ng iligal na droga habang ­ibinibiyahe ito sa karagatan malapit sa Me­xico, Central at South America, at ipinasa na sa awtoridad sa Florida noong nakaraang linggo.

Sa mga nasabing ope­rasyon, 24 suspec­ted smuggler ang hinuli at ipinakulong.

Nakatulong ng Campbell sa operasyon ang MH-65 Dolphin helicopter mula sa Helicopter Interdiction Tactical Squadron unit, na nakabase sa Jacksonville, Florida.