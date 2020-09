6 timbog sa Bulacan buy-bust

Kalaboso ng mga awtoridad ang 6 na tulak na kabilang sa drug watch list sa magkahiwalay na operasyon sa Bulacan Sabado ng gabi.

Kinilala ang mga suspek na sina Reynaldo Fernando, Marion Joyce, at Darren Martin Tenorio na nakorner sa Brgy. Lambakin, Marilao nang kumagat sa buy-bust. Kulong din sina Narcisco Noya, Roberto Noya Bandala, at Adrian Clores sa operasyon sa Baliwag. Nakuha sa mga ito ang 13 pakete ng shabu at ginamit na buy-bust money.

Bukod sa 6 na drug suspect, nadakip din ng Bulacan Police ang dalawang wanted person sa manhunt operation ng tracker team sa Brgy. Binang 2nd, Bocaue at Brgy. Sta. Rosa, Marilao dahil sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.

Samantala, sa iba pang operasyon tatlong menor de edad ang nadakip din dahil sa kasong robbery sa Brgy. Bigte, Norzagaray makaraang tangayin ang laptop ng kanilang biktima na nagkakahalaga ng P50,000 bukod pa sa Sony component. (Jun Borlongan)