6 suspek pa sa Pharma boss kidnap-slay pinasusuko

Pinasusuko ng Philippine National Police (PNP) ang anim pang suspek sa pagdukot at brutal na pamamaslang kay Iraseth Pharma chief operating officer (CEO) Eduardo Tolosa Jr.

Nagbanta rin si PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo sa anim na natitirang suspek, kabilang ang magkapatid na mastermind umano ng krimen, na huwag na nilang hintayin pa na lumabas ang kanilang warrant of arrest dahil tiyak na susuyurin ng pulisya ang lahat ng sulok ng bansa para tugisin sila.

Una nang isinampa ng PNP-Anti Kidnapping Group (AKG) kasama ang abogado ng pamilya Tolosa na si Atty. Harry Roque ang mga kasong kidnapping for ransom, murder at arson sa Department of Justice (DOJ) laban sa 11 suspek sa pagdukot at pagpatay sa Pharma boss. Lima sa 11 inakusahan ang sumuko na sa mga awtoridad habang nagtatago pa ang natitirang anim.

Ani Fajardo, nakatunog ang isa sa mga suspek na nagtago at iniwan na siya ng kanyang mga kasamahan kaya naman naglulungga na ito sa Mindanao.

Nakakalat na aniya ang mga operatiba ng Anti-Kidnapping Group (AKG), Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) at maging­ ang tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) para tugisin ito.

“Hindi habang panahon na matatakasan niyo ang kasong ito.Kapag lumabas ang mga arrest warrant, ‘yun lang ang hinihintay namin at pipilitin sa abot ng makakaya ng PNP na matugis itong mga suspek na nakakalaya,” ani Fajardo.

Idinagdag nito na nag-apply na rin ang PNP ng lookout bulletin sa Bureau of Immigration (BI) laban sa mga suspek para mabanta­yan ang tangkang paglabas sa bansa ng mga ito.

Si Tolosa ay iniulat na nawala at huling­ nakita sa Taguig City noong Hulyo 19. (Edwin Balasa)