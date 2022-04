6 Pinoy sa US nakaladkad vs pekeng kasal

Anim na Pinoy ang nadawit sa reklamong pamemeke ng kasal sa Amerika, ayon sa US Department of Justice.

Sa kabuuan, 11 indibidwal ang nadiskubreng nag-o-operate ng modus, na naglalayong bigyan ng green card ang mga foreign national. Sa US, ang green card ay ibinibigay sa mga foreign national upang makapamuhay ng normal sa naturang bansa.

Ayon sa US Justice Department, isang Marcialito Biol Benitez ang nanguna sa pamemeke ng kasal. Umaabot sa $30,000 ang kanilang sinisingil sa bawat kliyente.

Bukod kay Benitez, ang iba pang Pinoy na sabit sa scam ay kinilalang sina Engilbert Ulan, 39; Ninoy Reyes Valmeo, 45; Harold Poquita, 30; Juanita Pacson, 45; at Felipe Capindo David, 49.

“Marriage fraud is a serious crime that threatens the integrity of our nation’s lawful immigration system,” pahayag ni Atty. Racheal Rollins.

“These defendants’ alleged exploitation of this system for profit is an affront to our nation’s tradition of welcoming immigrants and prospective citizens,” dagdag pa niya. (MJD)