6 PH student pasiklab sa Olympiad

Humakot ng gold, silver at bronze medals ang grupo ng mga Filipino math student na lumaban sa 25th Junior Balkan Mathematical Olympiad (JBMO) na ginawa sa Chișinău, Moldova, Easter­n Europe.

Ang anim na estudyante ay sumali sa nasabing kompetisyon na kalaban ang may 20 bansa noong Hunyo 29 hanggang Hulyo 5, 2021.

Nakakuha ng gold medal si Mohammad Nur Casib, Grade 8 student ng Philippine Science High School’s Central Mindanao campus sa Marawi City.

Silver medals naman ang nasungkit nina Ephraim Filbert Wu, Grade 10 student ng Victory International School (VCIS), at Grade 8 student Ervin Joshua Bautista ng Southville Internatio­nal School (SISC).

Habang bronze medal ang nakuha ng mag-aaral ng Philippine Science High School (PSHS)-Main Campus na si Armea Dimayacyac, isang Grade 9 pupil.

Kabilang din sa team sina Alexandra Go­chuan ng St. Jude Catholic School–Manila, at John David Magnaye ng PSHS Main Campus na pawang mga kasapi ng Mathematics Trainers’ Guild Phils. (MTG) na naglalayong palakasin ang kagalingan ng mga Pinoy sa pag-aaral ng math at pagkuha ng international standards.

Nabatid na nakakuha rin ng award ang ating Filipino mathletes sa naganap na 21st edition ng Junior Balkan Mathematical Olympiad na ginanap sa Bulgaria.

Nanguna naman ang mga mag-aaral ng Phi­lippine Science High School-main campus at Valenzuela City School of Mathematics and Science sa 33rd International Olympiad in Informatics na ginawa sa Singapore at nag-uwi ng mga bronze medal. (Vick Aquino)