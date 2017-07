6 opisyal ng Ilocos Norte kulong sa Kamara; Imee Marcos sinubpoena

Anim na opisyal ng Ilocos Norte ang cinite for contempt ng House Committee on Good Government and Pubic Accountability dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista kaugnay sa iniimbestigahang iregularidad sa pagbili ng mga sasakyan ng provincial government ng Ilocos Norte gamit ang tobacco excise tax funds.

Ang mga kinasuhan ng contempt at nakapiit ngayon sa House Legislative Security Bureau ay sina Josephine CAlajate, Genedine Jambaro, Encarnacion Gaor, Eden Battulayan, Evangeline Tabulog, pawang mga empleyado ng Provincial Treasurers Office at Engr Pedro Agcaoili, Chairman ng Bids and Awards Committee at Head ng Provincial Planning and Development Office.

Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, idedetine ang mga ito hangga’t hindi direktang sasagot sa mga tanong kaugnay sa maanumalyang pagbili ng mga mini cab na aabot sa P66.4M.

Sinabi ni Fariñas na malinaw na labag sa batas ang ginawang pagbili ng mga sasakyan na ang pondo ay mula sa tobacco excise tax.

Sa naganap na pagdinig, tumanggi ang mga opisyal ng kapitolyo nailahad ang mga nalalaman sa pagbili ng mga sasakyan dahil hindi umano nila matandaan ang transaksyon dahil matagal na ito.

Dahil dito, nairita ang mga mambabatas sa pagtatakip ng mga opisyal kaya iniutos na i-cite ng contempt ang anim na opisyal.

Maging si Commission on Audit Auditor Cornelio Viernes ay ginisa din ng komite dahil sa pagtanggi nito na wala siyang naalala na ginawang post audit transaction.

Kaugnay nito inaprubahan ng komite ang pag-subpoena kay Ilocos Norte Gov. Imee Marcos dahil 3 beses na itong bigong sumipot sa pagdinig.