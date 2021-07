6 marino kasama sa 97 bagong Delta variant carrier

Nadagdagan ng 97 bagong kaso ng Delta variant (B.1.617.2) sa bansa sa pagpapatuloy ng bio surveillance.

Ito ang kinumpirma ng Department of Health (DOH), University of the Philippines-Philippine Genome Center (UP-PGC) at UP-National Institutes of Health (NIH) sa kanilang pinakahuling report.

Gayundin ay may nadagdag ring 83 Alpha (B.1.1.7) variant cases, 127 Beta (B.1.351), at 22 P.3 variant cases sa pinakahuling batch ng whole genome sequencing results.

Nabatid na sa 97 bagong kaso ng Delta variant, 88 ang lokal na kaso, 6 returning overseas Filipinos (ROF), at 3 ang biniberipika kung lokal o ROF.

Sa 6 ROFs, dalawa ay marino mula sa MT Clyde at Barge Claudia, na nakaangkla sa Albay, apat naman ang tripulante ng MV Vega na dumating mula sa Indonesia.

Nalaman na 94 na kaso ang nakarekober at tatlo ang nasawi at inaalam pa ng DOH ang ibang impormasyon gaya ng exposure nila at vaccination status.

Umaabot na sa 216 ang kabuuang bilang ng Delta variant case sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)