6 Faktoren, die Partnerschaft Angst & Umgang mit (Teil 2)

Vereinigung Angst und besprochen genau wie Stress und Angst ist ein ganz natürliches Teil des persönlich Interaktionen.

Angst allgemein scheint während gut Veränderungen, verbessert Nähe und signifikante Meilensteine ​​ innerhalb Beziehung ansehen und das kann am Ende verwaltet auf Manieren die verbessern Beziehung Krankenversicherung und Zufriedenheit.

Zu einigen Tagen ist Stress und Angst ist eine Antwort auf ungünstige Anlässe oder wichtige Signal auf neu bewerten oder verlassen eine Gewerkschaft.

Wann immer Angst eintritt das Bild, es ist notwendig zu bestimmen ob Sie mit “fertig” sein sollten Stress und Angst entführen eigene Beziehung oder eigene tatsächliche Vereinigung.

“ich bin fertig”

häufig in meiner verwenden Liebhabern umgehen, ein Begleiter wird sagen “ich bin abgeschlossen. “

Beim Lesen dieses zum allerersten Mal durchgeführt werden mit dem Verpflichtung oder Ehe.

Wie können Sie herausfinden, was zu tun wann immer Angst existiert inneren Engagement? Wie können Sie herausfinden wann verlassen also wann bleiben?

Da Beziehung Stress und Angst stattfindet aus verschiedenen Gründen, es gibt keine großartig, Einheitsgröße Antwort. Verbindungen sein kompliziert und Gefühle sein schwer zu zu entziffern.

aber die Strategien und Strategien unter dienen als eine Anleitung zu den Grundlagen von Steuern Beziehung Stress und Angst.

1. Zeit verbringen bewerten die Hauptursache von um kluge option wie man fortfährt.

Dies kann Verringern Die Wahrscheinlichkeit einen Impuls zu erzeugen Entscheidung sagen so lange Ihrem Partner oder Verpflichtung vorzeitig in dem Versuch, sich selbst von sich selbst von sich selbst zu befreien von} nervös Emotionen.

Beantworte diese Bedenken:

2. erlaube dir Zeit und Energie für entscheide was was du willst

Angst schnell blockiert was du tun kannst werden zufrieden mit Ihrem Partner und kann treffen Entscheidungen was zu tun aussehen entmutigend und neblig.

Es könnte machen angenehme Beziehung aussehen unerreichbar , Grund Länge innerhalb Verpflichtung oder Sie ist nicht lohnt sich.

Allgemein} es ist nicht am besten zu generieren Entscheidungen wenn Sie sich in sind Panik Einstellung oder einmal Angst ist durch ist durch} das Dachsystem. Auch wenn es verlockend zu hören den gestressten Gedanken kontrolliert zu werden und Gefühle und ausführen was auch immer sie sagen, wie zum Beispiel verlassen, verbergen, schützen, vermeiden, ausschalten oder schreien, langsamer werden der Geschwindigkeit und Zeit von Entscheidungen ist tatsächlich nützlich.

Genau wie Sie verstehen die Ursachen die Angst, Sie werden schärferes Sehen von was du brauchst und willst zu tun. Als Beispiel, wenn Sie entscheide dass Verpflichtung Stress und Angst tatsächlich a direktes Ergebnis von Einzug mit Ihrem Begleiter und Sie sind in einer liebevollen Verpflichtung und aufgeregt über deine persönliche Zukunft, schließend die Beziehung ist wahrscheinlich nicht am besten oder benötigt.

Obwohl dies Art Angst ist tatsächlich natürlich, Sie sollten verbessern Übergang auf Leben zusammen go mühelos und reduzieren Stress und Angst durch Chatten mit Ihrem Geliebten, vielleicht nicht Loslassen Ihr persönliche Unterstützung, wachsende Bequemlichkeit innen Lebensraum und trainieren se Wenn-Pflege.

Alternativ, Umgekehrt, Stress und Angst, die auf doppelte Missbrauch oder Misshandlung durch Ihr Partner tatsächlich ein gerechtfertigter, starker Zeichen, um die Vereinigung und stark überlegen machen.

Wann immer Stress und Angst auftritt wegen Warnflag in Ihrem Partner, zum Beispiel Nichtverfügbarkeit, Betrug, Liegen oder Täuschung, Angst sein das extrem Instrument Sie sollten verlassen die Beziehung. Ihr Ehepartner Drücken das bleiben oder einschüchtern das Unabhängigkeit, um Trennung von ihm zu machen dazu neigen Stress und Angst Ursachen Wohl wert genießen.

ein Bauch Erfahrung, dass etwas nicht richtig kann zeigen in Angst Symptome. Auch wenn Sie nicht genau können genau warum Sie fühlen wie Sie ausführen, bald nach eigenen Instinkt ist ein anderer Ursache zu beenden eine Beziehung loszuwerden.

Es ist am besten, Ehre Bauch Emotionen und verschwinden von schädlich Beziehungen auf eigene Faust Sicherheit, Gesundheit und Gesundheit.

3. Verstehe wie Angst funktioniert

zusätzlich, wie man entdeckt Frieden zusammen mit deinem gestressten Gedanken und Gefühlen bleiben in der Partnerschaft).

Vorbeugung der Verpflichtung oder Angst ist nicht die Antwort und kann weiter Ursache Wut und Angst. In der Tat, Arbeiten weg von Ihren Emotionen und Erlauben Stress und Angst zu kontrollieren alles oder Vereinigung wirklich fördert noch mehr Stress und Angst.

Aufgeben deine wirklich Liebe und Verbindung in einer gesunden Vereinigung mit selbstbewussten Partner einfach lässt deine Angst gewinnen. Trotz der Phantasie, sich selbst von sich selbst zu befreien, von jedem von jedem ängstlichen, gestörten Gedanken und Gefühlen, Laufen und Arbeiten|arbeiten} von Stress und Angst wird nur erhöht bis jetzt.

Typisch Wenn Stress und Angst basiert auf inneres Ängste und Unsicherheiten (und es ist vielleicht nicht um einen Partner Umgang mit mit Ihnen schrecklich), Verbleib in der Beziehung könnte was} du willst mit allem auf dem Weg Liebe und Freude.

Ist dein Engagement was du willst? In diesem Fall, ist hier aufgeführt wie man Ihren Angst, um Ruhe .

1. Verbinden frei und wirklich zusammen mit Ihrem Partner

Dies wird garantieren dass er erkennt die Art und Weise Sie dazu neigst erlebst und dass du nimmst ähnlich Seite über Ihre Verbindung. Sei im Voraus über Fühlen ängstlich.

Eigene Angst aus Unsicherheiten oder Ängsten, und beginnen zu werden bereit ehrlich zu sein über irgendetwas er oder sie ist ausführen (oder vielleicht nicht ausführen ) funken mehr Angst. Hilf ihn lernt, wie man dich unterstützt was du brauchst|das, was du brauchst|Dinge, die du brauchst|genau das, was du brauchst|Das Beste, was Sie von ihm als Partner wollen.

2. Ankommen für sich selbst

Vergewissern Sie sich, dass Sie dazu neigen, sich um|die|Pflege|der|Pflege|der} Handhabung} zu kümmern Sie selbst jeden Tag.

Dies ist einfach nicht darum, Ihren Partner oder Erhalten deines Angst auf ihn beheben, stattdessen es ist du hast Ladung als arbeitende Teilnehmerin in Ihrer Beziehung.

Erlaube dir die Pflege, Typ, Lieben Interesse das müssen Sie haben.

3. Use Strategien zur Reduzierung von Angstzuständen

Diese Strategien Ihnen zu helfen konfrontieren die Angst Gedanken und Gefühle direkt selbst wenn du bist möglicherweise versucht, sie zu meiden, um jeden Preis zu vermeiden, egal was ohne Ausnahmen . Besorgen Sie sich zu Durcharbeiten den Leiden und Trost sich selbst wann Angst auftritt.

Verwenden Übung, Atmen, Achtsamkeit und Vergnügen Strategien. Nutzen} eine mitfühlende, nicht wertende Klang sprechen sich selbst durch nervös Zeiten und Erlebnisse.

4. Haben vernünftige Erwartungen

Verringern Sie Angst von streng oder unpraktisch Erwartungen, einschließlich {müssen|müssen|müssen|müssen erforderlich, um zu haben und zu werden und zu bleiben und zu werden und zu beginnen, das Vollkommene, das Ideal, das Vollkommenste, das Wundervollste, Partner, Ehepartner, Begleiter zu sein, annehmen du musst sagen ja zu einem oder allen Anforderungen oder müssen sein ein Märchenbuch Beziehung.

Alle Beziehungen dazu neigen unvollkommen zu sein, ebenso wie {unmöglich zu|unpraktisch, sich zufrieden mit Ihrem Ehepartner in jedem Moment zu fühlen.

Ein gewisses Maß an Nichtübereinstimmung oder Kampf ist eine natürliche Aspekt des shut Bindungen mit anderen. Geändert Beziehung Meinungen nur Ergebnis in Vereinigung Burnout, Stress und Angst und Unglück.

5. bleibe gefunden in Beziehung

Und entdecke die Sterling Silber Futter in Veränderungen, die Angst Angst fördern. Angst tatsächlich zukunftsorientiert Denken, sehr befreie dein Selbst zurück in was passiert jetzt.

Während planen eine Ehe oder ein Baby haben beide vorbereiten Arbeit und zukünftige vorbereiten, {nicht vergessen|erinnern|don Vergessen Sie nicht, dass Sie niemals in dem Moment sind, in dem Sie in der Minute sind. Werden bewusst, existierend und dankbar jeden Sekunde ist das Beste Gericht für Reparatur Angst und das Verbindung Sie haben.

