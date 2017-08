6 dedo sa buy-bust sa Maynila

Tweet on Twitter

Anim na pinaghihinalaang tulak ng shabu ang napatay sa magkakasunod na drug buy-bust operation ng Manila Police District (MPD) nitong Huwebes.

Sa imbestigasyon nina SPO4 Glenzor Vallejo at PO3 Marlon San Pedro, unang ikinasa ng MPD-Police Station 2 ang buy-bust operation bandang alas-12:48 ng madaling araw sa Moriones St. sa Tondo, Maynila.

Napatay sa operasyon si Frankie Neri matapos manlaban sa operatiba.

Napatay naman kaninang ala-1:30 ng madaling araw sina Rolando Morales,43; kapatid nitong si Restituto, 35, kapwa taga No. 297 Sta. Rita St.Tondo; at Marvin Varona,25, residente ng No. 8548 Sta. Bernardita St. Tondo.

Naisugod pa ang apat na suspek sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center (GABMMC) pero agad ding binawian ng buhay.

Dalawang drug suspect naman ang napatay sa operasyon ng MPD-Police Station 3 kaninang alas-12:00 ng tanghali sa P.Guevarra St. kanto ng Sulu St. sa Sta. Cruz, Maynila.

Kinilala ang mga napatay na sina Raymart Mendoza, 20 at Manuel Aromina, 51.