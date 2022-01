6 buwan kulong, P50K multa sa fake bakuna card

Naglunsad ang Philippine National Police (PNP) ng crackdown laban sa mga pekeng vaccination cards, kung saan nagbabala ito na mahaharap sa mabigat na kaso at multa ang mga gagawa nito.

Sinabi ni PNP Chief General Dionardo Carlos na ang mga tao na “falsifying, tampering or using” counterfeit vaccination cards ay magbabayad ng P20,000 hanggang P50,000 at posibleng makulong ng isa hanggang anim na buwan, ayon sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases Law.

“Don’t ever attempt to falsify the vaccination card or else you’ll face raps,” sinabi nito sa isang pahayag.

Ang pahayag ni Carlos ay alinsunod sa post ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani sa kanyang social media kaugnay sa pekeng vaccination card sa lalawigan. (Kiko Cueto)