6 buwan expiration sa RT-PCR test ‘di binalewala ng DOH

Nilinaw ng Department of Health (DOH) na hindi nito binalewala ang 6 buwang expiry date ng COVID RT-PCR test kits na binili ng Procurement Service of the Department of Budget and Management (PS-DBM).

Sa inisyal na pagbili ng real-time RT-PCR testing kits noong unang buwan ng pandemya ay may ipinatupad na standard specifications ang DOH sa pamamagitan ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM) kabilang ang 12-24 buwan expiry sa real-time RT-PCR kits at 24-36 buwan sa extraction kits.

Nabatid na ang test kit ng COVID-19 ay ang ginagamit para ma-detect ang virus na na-develop noong 2020 at ang real-time RT-PCR test kits na mabibili sa merkado ay mayroon lamang 6 buwan expiry date.

Kinikilala umano ng DOH na ang mga naturang produkto ay may maiksing “shelf life” at tinanggap nila ang delivery pero may limitasyon na gawin ang test kita delivery ng “staggered basis” depende sa magagamit ng bansa. (Juliet de Loza-Cudia)