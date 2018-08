6 barong inihanda kay Clarkson

ANIM na Barong Tagalog­ ang ipinasukat kay Jordan Clarkson, titignan kung alin ang kakasya sa kanyang 6-foot-4 frame.

Pangungunahan ng Fil-Am ang 270-man Philippine contingent, dadalhin ang bandila ng bansa sa opening ceremonies ng Asian Games sa Gelora Bung Karno Stadium sa ­Jakarta ngayong Sabado ng gabi.

Alas-siyete (8 pm Manila time) ang umpisa ng inaugural sa 80,000-capacity ­stadium.

Agosto 16 nang umaga dumating sa ­Indonesia ang Cleveland Cavaliers guard, dumiretso sa GBK Stadium at inabutan ang third quarter ng 96-59 win ng Pilipinas kontra Kazakhstan sa men’s basketball.

Dinisenyo ni couturier Randy Ortiz ang national costume na isusuot ng delegasyon.

Gawa sa silk ang Barong, may burda na ‘harimanok’ at araw sa magkabilang dibdib.

“Those are the only oversized ones left so we shipped them out as fast as we can,” pahayag ni chef de mission Richard Gomez. “I hope one of those fits Jordan.”

Si Clarkson ang i­nendorso ni Gomez kay Philippine Olympic Committee secretary general Patrick Gregorio­ dahil isa itong “good role model who has reached the pinnacle of being a Filipino basketball athlete by playing in the NBA.”

Sa pamamagitan ni Clarkson, maipapara­ting ang mensahe na ang mga Filipino ay “just one big sports fa­mily,” pina­nganak man sa ibang bansa o sa Pilipinas.

Handa na rin ang Pilipinas sa jersey No. 6 ni Clarkson na unang isusuot sa pakikipagtipan sa China sa Aug. 21.