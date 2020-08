6 ASG, 3 sundalo patay sa Sulu

Nasawi ang anim na miyembro ng teroristang grupong Abu Sayyaf Group (ASG) gayundin ang tatlong sundalo sa naganap na labanan ng dalawang panig sa Patikul, Sulu noong Biyernes.

Base sa ulat na inilabas ng Western Mindanao Command (Wesmincom) nakasagupa ng tropa ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army ang hindi batid na bilang ng mga ASG sa Brgy. Taong, Patikul, Sulu dakong alas-11:00 bago magtanghali.

Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Major Gen. Corleto Vinluan, nagkaroon ng palitan ng putok ang dalawang magkalabang grupo na ikinasawi ng anim sa mga terorista at tatlo naman sa mga sundalo habang tatlong iba pang tropa ng pamahalaan ang nasugatan.

Sadyang hindi pa inilabas ang pangalan ng mga nasawi at sugatang sundalo dahil hindi pa ito naipapaalam sa kanilang pamilya.

“It is with deep sadness to report that three of our brave soldiers succumbed to death while defending the people of Sulu,” pahayag ni Vinluan.

Sa ginawang clearing operation ng mga sundalo sa lugar ng pinangyarihan ay nakuha nila ang tatlong bangkay ng kalaban habang ang tatlong iba pa ay nagawang bitbitin ng kanilang mga kasamahan.

Samantala ang mga sugatang sundalo naman ay agad inilipad sa Kuta Heneral Teodulfo Bautista Station Hospital kung saan sila nagpapagaling.

Patuloy ang ginagawang hot persuit operation ng militar sa posibleng paghabol sa mga tumakas na mga terorista. (Edwin Balasa)