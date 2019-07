6-anyos na Pinoy author ng 2 libro

Isang batang Filipino-American ang nakapagsulat na ng dalawang libro kahit nasa kindergarten pa lamang siya.

Unang ginawa ni Jan Alexander Quintos ang children’s book na may titulong ‘I am Jan Alexander’ noong Abril.

Todo suporta ang Watsessing School sa Bloomfield, New Jersey sa libro ng 6-anyos nilang estud­yante kaya’t sila na ang nag-anunsyo sa book signing ni Quintos sa Barnes & Nobles sa Clifton.

“Jan has been sharing his stories with his fellow classmates and other classrooms here at Watsessing. We are all so proud and excited for him we had to share the great news,” ayon sa website ng eskuwelahan.

May tatlong short stories sa libro na sinulat at ginuhit mismo ni Quintos.

Ito ay ang “A Day in School, “The Kid Goes on Vacation” at “The Kid Got Lost in the Zoo.”

Sa dulo ng bawat istorya ay ipinapakita sa mga mambabasa ang mapupulot na aral dito.

Nitong Hunyo naman ay nilunsad ang ikalawang libro ni Quintos, may pamagat na “Have You Seen Jacob?”

Lahat ng larawan sa libro ay ginuhit ni Quintos kaya proud na proud ang mga magulang nitong sina Alex at Ethel sa mga nagawa ng kanilang anak.

Sa nakaraang book fair sa East Orange, nakabenta si Quintos ng 28 kopya ng kanyang libro.