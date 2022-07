6/55 Grand Lotto jackpot lagpas P320M na

Sumampa na sa P320,667,244.80 ang jackpot sa 6/55 Grand Lotto dahil wala pang nakakadale ng jackpot prize na ni-raffle nitong Sabado ng gabi.

Ayon sa Gaming, Product Development & Marketing Sector ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), wala pa ring nakakadale ng jackpot prize ng Grand Lotto 6/55 na umabot na sa P320,667,244.80 na may winning combination number na 13-31-41-35-09-25 habang may 56 mananaya ang nanalo ng P100,000, nasa 3,260 katao ang nanalo ng tig-P1,500 at may 65,897 players ang nanalo ng P60.

Wala ring nanalo ng Lotto 6/42 na may winning combination 17-10-15-09-35-01 at jackpot prize na P23,545,622.40, pero mayroong 58 players ang nanalo ng P24,000, nasa 2,384 ang makakakuha ng P800 at may 37,091 ang nanalo ng P20 o balik taya.

Marami ang umaasam na masungkit ang P320 milyon na jackpot prize dahil sa hirap ng buhay sa panahon nga¬yon at ang pagiging instant milyonaryo na lang ang hinihintay na pag-asa. (Vick Aquino)