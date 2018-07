5th straight MVP crown abot-kamay ni Fajardo

NAUNGUSAN na ni San Miguel Beer big man June Mar Fajardo si Vic Manuel sa karera ng Best Player of the Conference.

Pagkatapos ng dalawang laro sa best-of-three quarterfinals kontra TNT KaTropa, umangat ang statistical points average ni Fajardo sa 38.7 mula 36.8. Bahagya lang ang itinaas ng average SPs ni Alaska forward Manuel sa 37.58 mula 37.2 pagkatapos ng eliminations.

Nangunguna rin sa statitistical race para sa season MVP award si Fajardo, may nalikom na 29.6 average ang 6-foot-10 center. Malayong 25.3 ang pumapangalawa sa kanyang si Stanley Pringle ng GlobalPort, kasunod sina Japeth Aguilar (23.6) ng Ginebra, Beermen Arwind Santos (23.4) at Alex Cabagnot (22.0), Sean Anthony (21.9) ng Batang Pier, at Matthew Wright (21.8) ng Phoenix.

Lamang rin sa Rookie of the Year race si Jason Perkins (15.10) ng Fuel Masters, kabuntot sina Raymar Jose (9.94) ng Blackwater at Robert Herndon (9.09) ng Magnolia.

Wala sa ROY race si top pick Christian Standhardinger ng San Miguel dahil hindi nakalaro sa Philippine Cup, gayundin si No. 2 pick Kiefer Ra­vena ng NLEX na sinuspinde ng FIBA.

Si Fajardo rin ang tinanghal na Best Player of the Conference ng Philippine Cup kaya awtomatikong kandidato na sa MVP race.

Kung sakaling iuwi ni Fajardo ang panlimang sunod na MVP plum ay babasagin na niya ang pagkakabuhol nila sa tig-apat nina Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio.