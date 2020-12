58 barangay sa Cebu City COVID-free na

Malinis na sa COVID-19 ang aabot sa 58 barangay sa munisipalidad ng Cebu, ayon sa Cebu City Emergency Operations Center (EOC).

“We have 58 barangays that have reported no transmission for the last 14 days,” ayon kay Councilor Joel Garganera, chief implementer ng EOC.

Apat na barangay ang pinangalanan ng EOC na maituturing nang COVID-free, ito ay ang mga barangay ng Buot, Taptap, Paril, at Sudlon I.

Ang mga naturang lugar ay hindi napasok ng virus simula nang tumama ang pandemya sa Cebu City.

Nakalagay pa rin sa modified general community quarantine ang siyudad simula noong Setyembre. (Prince Golez)