57 kindness station binuksan ng Novaliches Diocese

Nasa 57 ‘kindness station’ o community pantry ang binuksan ng mga parokya sa Diocese ng Novaliches para makatulong sa publiko na naapektuhan ng muling paghihigpit ng community quarantine sa National Capital Region (NCR).

Sabi ni Novaliches Bishop Roberto Gaa, ito ay 70 porsiyento ng kabuuang parokya sa diyosesis.

“Ito ang milagro ng community pantry sa daming gustong tumulong at nire-recognize kasi nila na marami ang nangangailangan. So, nagkasalubong ang maraming gustong tumulong dahil ito ang time na bumalik tayo sa ECQ at maraming temporarily ay hindi makapasok sa trabaho,” ani Gaa sa programang ‘Pastoral Visit On-the-Air’ sa Radyo Veritas.

Bukod sa mga parokya, may kaparehong bilang din ng mga pamayanan sa Novaliches ang nagsagawa ng mga community pantry para mag-alok ng pantawid-gutom sa mga Pinoy.

“Mayroong urgent need na kailangang punan na napunan ng community pantry. ‘Yong pangangailangan na ‘yon ay maraming tumugon, whether organized o unorganized,” dagdag pa ng obispo.

Nabatid na sa muling pagpapatupad ng enhanced community quarantine noong Marso sa NCR Plus bubble, muling nanawagan ang Caritas Philippines – ang social arm ng Catholic Bishops Conference of the Philippines – sa bawat diyosesis sa buong bansa na paigtingin ang muling pagbubukas ng mga kindness station. (Juliet de Loza-Cudia)