56 kaso sa loob ng 10 araw: PNP kinalampag vs Fil-Chinese kidnapping

Nababahala na ang Filipino-Chinese community sa paglobo ng mga kaso ng kidnap for ransom sa bansa na karamihay ay mga Tsinoy ang nabibiktima.

Dahil dito, lumapit ang grupong Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. (PCCCII) kay House Minority Leader Marcelino ‘Nonoy’ Libanan upang kalampagin ang Philippine National Police (PNP) na supilin ang umano’y paglobo ng kaso ng kidnap for ransom bago pa ito maging malaking banta sa peace and order sa Metro Manila.

“We want these kidnapping gangs preying on the Filipino-Chinese community stamped out right away. We do not want their nefarious activities to mutate into a larger threat. This is clearly a law enforcement problem. The only reason these kidnappers are getting bolder is because they have not been apprehended, and they have not been put behind bars,” ayon sa kongresista.

Sinamahan ni Libanan ang mga opisyal ng PCCCII sa isang press conference upang umapela sa gobyerno na tugisin ang mga kidnapping syndicate na bumibiktima sa Filipino-Chinese community sa Pasay, Parañaque, Makati at Taguig. Dumalo rin sa press conference sa Kamara de Representante sina PNP officer-in-charge Lt. Gen. Jose Chiquito Malayo at Presidential Legislative Liaison Office (PLLO) Undersecretary Agapito Guanlao.

Sa liham ni PCCCII president Lugene Ang, umaabot na sa 56 kaso ng kidnapping ang naitala sa loob lang ng 10 araw at hindi pa kasama rito ang mga pamilyang hindi nagsumbong sa kanilang organisasyon. (Billy Begas)