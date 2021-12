550 lugar pasok sa election hotspot

Binabantayan ng Phi­lippine National Police (PNP) ang 488 ba­yan at 58 lungsod bilang posibleng election hot spot sa May 2022 national at local election.

Sa press briefing sa Camp Crame kahapon, sinabi ni PNP Directo­rate for Intelligence Director Brig. Gen. John Dubria, ang nasabing datos ay kasalukuyan pa nilang isinasaila­lim sa beripikasyon sa kanilang military counterparts.

Samantala, mayroon namang 39 na bayan at 7 lungsod ang isinasailalim sa critical area na kasalukuyan nilang tinututukan dahil sa karahasan na mayroong kinalaman sa politika.

Ang mga binabanta­yang lugar na nasa ilalim ng “red category” o may mga karahasan na naganap na may kinalaman sa politika ay ang mga Rehiyon 2, 3, 5, 6 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

“So ‘yon lang ‘yong figure natin translated into just 39 towns and 7 cities. ‘Yon lang po ‘yong pinakakritikal natin na binabantayan. We have Region 2, 3, 5, 6, and the more numbers are register under the BARMM,” ani Dubria.

Sinabi pa ni Dubria, na apat ang kategorya para sa pagtukoy ng hotspots sa eleksiyon.

Ito ang green, yellow, orange at red. Green ang pinakamababang kategorya habang red ang pinakamataas.

Kasama sa qualifier ng PNP para madeklarang hotspot ang isang lugar ay ang mga insidente rito ng karahasan, political rivalry at presensiya ng mga armadong grupo na puwedeng manggulo.

Sa ngayon, patuloy pa ang beripikasyon para maisapinal ng PNP ang hawak nilang listahan. (Edwin Balasa)